donderdag 30 maart 2017

CD Projekt Red heeft in totaal meer dan 25 miljoen exemplaren van The Witcher-games verkocht. Dat heeft de studio bekendgemaakt. The Witcher 3: Wild Hunt heeft daar voor een groot deel aan bijgedragen, maar actuele verkoopaantallen van die game gaf de studio niet.

Het aantal van meer dan 25 miljoen verkopen geldt voor de periode tussen de introductie van The Witcher in 2007 tot en met het einde van 2016, meldt Adam Kiciński, president van CD Projekt. Begin maart vorig jaar liet de studio weten dat The Witcher 3 bijna tien miljoen keer verkocht was. Een update over dat aantal gaf CD Projekt nu niet, maar wel sprak het Poolse bedrijf over 'aanhoudend goede verkopen' voor het spel en de twee uitbreidingen, Hearts of Stone en Blood and Wine.

Die goede verkopen hebben ervoor gezorgd dat de omzet van The Witcher 3 sinds de release in mei 2015 meer dan een miljard Poolse zloty bedroeg, omgerekend 237 miljoen euro. Het bedrijf wist in 2016 61 miljoen euro netto winst bij te schrijven.

De goede resultaten zorgen er volgens Kiciński voor dat de studio zich op nieuwe projecten kan richten, zoals de komende game Cyberpunk 2077 en Gwent: The Witcher Card Game. De bèta voor dat kaartspel, dat zijn oorsprong in Wild Hunt heeft, start 31 maart voor de PlayStation 4. Verder komt er een Witcher-toernooi, met een prijzenpot van 100.000 dollar.