Door Olaf van Miltenburg, donderdag 8 juni 2017 19:29, 16 reacties • Feedback

Criminelen persen gameontwikkelaars CD Projekt Red af onder dreiging interne bestanden vrij te geven. Onder die bestanden zijn documenten over Cyberpunk 2077, de komende game van het bedrijf. Volgens CD Projekt Red gaat het om oude ontwerpen.

Het individu of de individuen zouden de ontwikkelstudio ingelicht hebben dat ze in bezit zijn van interne bestanden, meldt CD Projekt Red, waaronder documenten met betrekking tot Cyberpunk 2077. Volgens het bedrijf gaat het om 'enkele' bestanden en verouderde ontwerpen van de komende rpg, die niet meer representatief zouden zijn voor hoe de game er nu voorstaat. "Als je er naar uitkijkt Cyberpunk 2077 te spelen, kun je maar beter alle informatie die niet direct afkomstig is van CD Projekt Red negeren", aldus de studio.

Het bedrijf laat weten niet in te gaan op de eisen en de kans dus bestaat dat de bestanden online komen. CD Projekt Red licht de autoriteiten in over de zaak en meldt verder niet over het eventuele binnendringen van zijn systemen door de criminelen. De maker van de The Witcher-serie kondigde Cyberpunk 2077 in 2012 aan. Het wordt een rpg die is gebaseerd op de gelijknamige pen-and-paper-rpg van Mike Pondsmith en die zich afspeelt in de Night City-openwereld. Wanneer het spel verschijnt is niet bekend.