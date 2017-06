Door Olaf van Miltenburg, donderdag 8 juni 2017 20:52, 12 reacties • Feedback

Twintig Apple-medewerkers in China zijn opgepakt omdat ze persoonsgegevens van Apple-klanten op de zwarte markt doorverkochten. De medewerkers zouden de gegevens uit een intern systeem gehaald hebben

Het zou gaan om onder andere namen, telefoonnummers, Apple ID's. De medewerkers zouden bestanden voor prijzen tussen 10 en 180 yuan, ongeveer tussen 1,30 en 24 euro, per stuk verkocht hebben. In totaal zou met de handel een bedrag van 6,56 miljoen euro gemoeid zijn, bericht AFP, op basis van een mededeling van de politie van de provincie Zhejiang.

Een netwerk van tweeëntwintig personen zou betrokken zijn geweest bij de handel in persoonsgegevens, waaronder twintig medewerkers van Apple, werkzaam voor marketing en outsourcing. Niet bekend is of het om gegevens van alleen lokale burgers gaat of ook om die van klanten buiten China. In China vindt een levendige handel in persoonsgegevens plaats. Strengere waarborgen in een wet voor internetbeveiliging die op 1 juni in werking is getreden, moet de handel indammen.