Door Olaf van Miltenburg, donderdag 8 juni 2017 21:25, 4 reacties • Feedback

Google heeft Android O Developer Preview 3 beschikbaar gemaakt. De testversie van het mobiele besturingssysteem bevat de final api's voor Android O en Google roept ontwikkelaars op hun apps compatibel te maken voor de software.

Google claimt bij de derde preview van Android O met api-level 26 honderden bugfixes en optimalisaties doorgevoerd te hebben. De api 26-sdk is via de SDK Manager in Android Studio binnen te halen, terwijl de Android Support Library 26.0.0 beta 2 via Googles Maven-repository te verkrijgen is. Deelnemers aan het Android Beta Program krijgen de update van de nieuwe preview op korte termijn.

Google adviseert app-ontwikkelaars hun software compatibel te maken met Android O. De Android-versie bevat wijzigingen die van invloed zijn op apps. Zo legt Android O automatisch limieten op wat apps op de achtergrond kunnen doen. De software gaat daarbij apps beperken op het gebied van 'implicite broadcasts', 'achtergrondservices' en 'locatie-updates'.

Verder markeert 'O' de komst van notificatiekanalen, picture-in-picture, ondersteuning voor meerdere schermen, betere omgang met toetsenborden, kleurprofielen, ondersteuning voor Sony's ldac- en Qualcomms aptX- en aptX-HD bluetoothaudiocodecs en dynamische icoonvormen. Daarnaast is er Project Treble, waarmee Google het Android OS Framework lostrekt van de 'vendor implementation' voor snellere updates.

Na juli volgt nog een vierde developer preview en ergens in het derde kwartaal brengt Google Android O in zijn definitieve versie uit voor consumenten.

