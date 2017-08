Google presenteert Android O op 21 augustus

Google heeft bekendgemaakt dat het de nieuwe versie van Android, die tot nu toe alleen met de letter O of met versienummer 8 is aangeduid, op maandag 21 augustus presenteert. Tot nu toe kwamen er vier developer previews uit.

De zoekgigant heeft een speciale site voor het evenement in het leven geroepen, waarop wordt afgeteld naar maandag 20:40 lokale tijd. De presentatie valt samen met een zonsverduistering in de VS, waardoor Google de site aanduidt met de naam eclipse. Google bracht tot nu toe vier testversies uit, waarvan de laatste eind juli beschikbaar kwam. Op maandag volgt dan de daadwerkelijke release, die te volgen is via een livestream.

Uit de developer previews is op te maken dat Android O zich onder meer richt op verbeterde accuduur door automatische limieten op te leggen op wat apps op de achtergrond kunnen doen. De software gaat daarbij apps beperken op het gebied van 'implicite broadcasts', 'achtergrondservices' en 'locatie-updates'.

Verder markeert versie 8 de komst van notificatiekanalen, picture-in-picture, ondersteuning voor meerdere schermen, betere omgang met toetsenborden, kleurprofielen, ondersteuning voor Sony's ldac- en Qualcomms aptX- en aptX-HD bluetoothaudiocodecs en dynamische icoonvormen. Daarnaast is er Project Treble, waarmee Google het Android OS Framework lostrekt van de 'vendor implementation' voor snellere updates.

Zoals altijd zal maandag ook bekend worden wat de naam van deze Android-versie wordt. Zo droeg versie 7 bijvoorbeeld de naam Nougat en stond versie 6 bekend als Marshmallow. Dat de nieuwe versie Oreo gaat heten lijkt voor de hand te liggen, aangezien dat in de een videotitel werd genoemd en smartphonelekker Evan Blass al een voorproefje publiceerde.