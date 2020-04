Google verplicht mogelijk aparte partitie voor installeren updates in Android 11

Google lijkt het ondersteunen van A/B-partities en daarmee het installeren van een update op een aparte partitie op de achtergrond te gaan verplichten in Android 11. Fabrikanten als Samsung, Huawei en Oppo doen dat nu nog niet.

XDA-Developers vond een verwijzing naar de verplichting voor het ondersteunen van A/B-partities in een commit in de openbare code van de Vendor Test Suite. Die tests moet een telefoon met succes doorlopen, anders mogen fabrikanten Google-diensten niet op het apparaat zetten.

Het installeren van updates op een aparte partitie zit sinds vier jaar in Android. Onder meer Google Pixel-telefoons en modellen van OnePlus, LG, Motorola, Asus en Sony ondersteunen de functie, maar telefoons van Samsung, Huawei en Oppo doen dat onder meer niet.

De functie heeft als voordeel dat gebruikers tijdens het installeren van de update het toestel kunnen blijven gebruiken. Bij een reboot schakelt de software vervolgens over op de andere partitie. Bijkomend voordeel is dat als de update fout gaat, gebruikers terug kunnen naar een werkende partitie. Fabrikanten die de functie niet ondersteunen, laten gebruikers de update installeren in de recovery-modus en dan is er ook vaak geen manier om terug te gaan naar de oude software als de update mislukt.

Als de verplichting er komt, geldt die voor modellen die uitkomen met Android 11. Alleen toestellen die nieuw uitkomen, moeten voldoen aan de Vendor Test Suite; bij een upgrade naar Android 11 geldt dat niet. Dat gebeurt vermoedelijk vanaf komend najaar. Dan zullen Samsung en Oppo onder meer overschakelen op het ondersteunen van partities voor updates. Het is nog onduidelijk of dat ook voor Huawei geldt. Door het handelsverbod van de regering van de VS voor Amerikaanse bedrijven gebruiken huidige Huawei-telefoons geen Google-diensten.