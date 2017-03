Door Olaf van Miltenburg, donderdag 30 maart 2017 19:31, 5 reacties • Feedback

Microsoft gaat een speciale Microsoft Edition van de Galaxy S8 en S8+ uitbrengen in de VS. De softwareontwikkelaar gaat de aangepaste versies in zijn eigen winkels verkopen en van zijn eigen apps voorzien.

De verkoop zal 21 april van start gaan,meldt ZDNet op basis van een aankondiging van Microsoft. Details over wat een 'Microsoft Edition' inhoudt geeft het bedrijf nog niet. Volgens ZDNet lijkt het te gaan om toestellen die een consument in een Microsoft-winkel koopt en daar automatisch van Microsoft-apps voor Android zoals Office, OneDrive, Cortana en Outlook voorziet. Of er ook uiterlijke wijzigingen zijn is niet bekend.

"De aanpassing van het apparaat is een voorbeeld van hoe Microsoft applicaties naar meer apparaten brengt", luidt de verklaring van het bedrijf. De Microsoft Editions van de S8 en S8+ gaan respectievelijk 750 en 850 dollar kosten. Dat is 30 achtereenvolgens 10 dollar duurder dan de adviesprijzen in de VS. Of de aangepaste modellen ook in andere landen uitkomen is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft samenwerkt met Samsung bij Android-smartphones. Eerder sloot het bedrijf een overeenkomst met de Koreaanse elektronicagigant over het preloaden van apps. Zo'n zelfde overeenkomst sloot Microsoft overigens ook met andere smartphonemakers.