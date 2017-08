Remake van SNES-klassieker Secret of Mana komt naar PS4, PS Vita en pc

Square Enix heeft Secret of Mana 3D aangekondigd, een remake van de rpg-klassieker die in 1993 voor de Super Nintendo verscheen. De remake komt niet uit voor Nintendo-consoles, maar verschijnt in februari voor de PlayStation 4, de PS Vita-handheld en op Steam.

Volgens de aankondiging op het PlayStation-blog houdt de 3d-remake van Secret of Mana vast aan het originele verhaal en is ook de top-downgameplay vergelijkbaar. De teksten van de personages worden voor de remake ingesproken en er komt een nieuwe soundtrack. Verder komt er een optie voor lokale multiplayer, waarbij drie spelers samen kunnen spelen.

De 3d-remake komt vooralsnog niet naar Nintendo-consoles. Dat is opvallend, omdat de game zeer geschikt lijkt voor de Switch. Waarschijnlijk heeft Sony een deal gesloten met Square Enix waardoor de game exclusief voor PlayStation-consoles is. Misschien gaat dat om een tijdelijke deal. Secret Mana 3D zal wel voor de pc worden uitgebracht, via Steam. De game komt uit op 15 februari 2018.

De rpg Secret of Mana verscheen in 1993 voor de Super Nintendo. In 2008 werd de game nog eens in zijn originele vorm uitgebracht voor de Virtual Console van Nintendo. Ook maakte Square Enix de originele rpg beschikbaar op Android en iOS.