Final Fantasy XV komt in aangepaste vorm in episodes naar smartphones en tablets

Square Enix heeft Final Fantasy XV Pocket Edition aangekondigd. Het is een mobiele game voor iOS, Android en Windows, die in tien episodes wordt uitgebracht. De eerste verschijnt in de herfst. De game vertelt het verhaal van Final Fantasy XV, maar heeft een ander uiterlijk.

Voor de mobiele versie is het uiterlijk van de game flink versimpeld. Volgens Square Enix gaat het wel om de 'volledige ervaring' van het verhaal en de stemgeluiden zijn overgenomen uit Final Fantasy XV, dat eind vorig jaar verscheen voor de PlayStation 4 en Xbox One. De eerste episode van de mobiele game zal gratis te spelen zijn. Hoeveel er voor de resterende negen delen betaald moet worden, is nog niet bekendgemaakt.

Verder maakte Square Enix bekend dat Monster of the Deep, de spin-off van Final Fantasy XV voor de PlayStation VR, op 21 november uitkomt. De vr-game waarin spelers op monsters moeten vissen, werd tijdens de E3 al aangekondigd.

Tot slot werd er gehint op een Final Fantasy-game voor de Nintendo Switch. In de stream die op Twitch werd uitgezonden werd verwezen naar een project voor 'een zekere console waarvan de naam lijkt op Twitch'. Meer details werden niet losgelaten. Maandag werd tijdens de persconferentie van Nvidia al bekendgemaakt dat Final Fantasy XV begin 2018 voor Windows-pc's uitkomt.