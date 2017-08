'AccuWeather-app op iOS blijft locatiedata verzamelen als dit is geblokkeerd'

Volgens beveiligingsonderzoeker Will Strafach verzamelt de iOS-app AccuWeather gegevens om de locatie van de gebruiker in kaart te kunnen brengen, ook al is het verzamelen van locatiegegevens uitgezet.

Strafach meldt dat als iOS-gebruikers hebben ingesteld dat AccuWeather geen toegang krijgt tot de gps-locatiegegevens wanneer de app niet gebruikt wordt, er toch data wordt verzameld zoals de naam van de router of de bssid . Daarmee wordt alsnog informatie doorgestuurd waarmee de locatie kan worden bepaald, zij het minder precieze. Volgens de onderzoeker gaat dit verder dan de gemiddelde mate van data die andere apps verzamelen.

Als de gebruiker toestemming geeft om locatiedata te verzamelen, dan worden naast de bssid ook de exacte gps-gegevens en de status van de bluetooth-verbinding doorgestuurd. Deze gegevens worden volgens Strafach doorgestuurd naar een derde partij, een bedrijf genaamd RevealMobile. Dit bedrijf zegt op zijn eigen website dat het uitgevers en mediabedrijven helpt om maximale waarde te halen uit locatiedata.

De beveiligingsonderzoeker wijst erop dat een vergelijkbaar geval van dataverzameling, waarbij gegevens werden gedeeld zonder dat er daarvoor toestemming was van de gebruiker, in 2016 al werd onderzocht door de Amerikaanse Federal Trade Commission. Volgens Engadget is deze gang van zaken bij AccuWeather mogelijk in strijd met de ontwikkelaarsovereenkomst van Apple, waarin staat dat het gebruik van een wifi-netwerk niet mag worden geanalyseerd en doorgestuurd als deze optie door de gebruiker is uitgeschakeld. Vooralsnog heeft Apple noch AccuWeather gereageerd op een verzoek tot commentaar.

Deze situatie speelt niet zozeer op Android-toestellen, mits de gebruiker Android 6.0 of hoger gebruikt. Google heeft met Android 6.0 doorgevoerd dat apps specifieke gebruikerstoestemming nodig hebben, voordat er toegang kan worden verkregen tot het bssid van een netwerk.