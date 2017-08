AccuWeather wist naar eigen zeggen niet van toegang tot verzamelde locatiedata

AccuWeather heeft gereageerd op de rapportage van beveiligingsonderzoeker Will Strafach. Hij stelde dat de app locatiegegevens blijft verzamelen, ook al heeft de gebruiker dit specifiek uitgeschakeld. Volgens AccuWeather had het geen weet hiervan en is er niets gedaan met de data.

AccuWeather zegt dat niet-gebruikersgegevens, zoals de wifinetwerkinformatie, voor korte tijd beschikbaar waren bij Reveal Mobile, het bedrijf dat de gegevens volgens Strafach verzamelde. Het bedrijf achter de weer-app zegt dat het niets heeft gedaan met deze data en niet eens te hebben geweten dat het toegang had tot deze informatie. In de verklaring, die samen met Reveal Mobile is opgesteld, wordt niet gezegd of het laatstgenoemde bedrijf al dan niet iets met de informatie heeft gedaan. Wel zegt Reveal Mobile dat er geen reverse engineering van de gebruikerslocatie heeft plaatsgevonden op basis van de informatie die is verzameld, en dat dat ook niet de bedoeling was.

In de verklaring staat dat Reveal Mobile zijn software development kit gaat aanpassen en dat AccuWeather de developmentkit van Reveal Mobile in de tussentijd tijdelijk uit zijn app verwijdert, totdat deze weer in lijn is met de relevante eisen en regels. Wat precies wordt aangepast en op basis waarvan dat gebeurt, wordt niet duidelijk uit de verklaring. Als dit allemaal is doorgevoerd, worden er volgens AccuWeather in het geheel geen gegevens meer naar Reveal Mobile doorgestuurd zodra een gebruiker ervoor heeft gekozen om het delen van locatiegegevens uit te schakelen.