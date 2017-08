Xs4all-storing duurde 24 uur en trof klanten in verschillende regio's - update

Sommige Xs4all-klanten hebben sinds dinsdagochtend last van een storing van hun internetverbinding. De storing doet zich in verschillende regio's voor en vertoont geen duidelijk patroon. Er is nog geen indicatie voor het tijdstip van een oplossing.

Een woordvoerder van de provider zegt tegen Tweakers: "Er wordt op dit moment ingezoomd op een oorzaak, maar het heeft lang geduurd voordat er een idee ontstond van wat er aan de hand is. Op dit moment zijn we niet veel verder dan een begin." De problemen deden zich voor nadat op het wholesalenetwerk van moederbedrijf KPN hardware was vervangen, aldus de woordvoerder.

De provider kan niet zeggen hoeveel klanten precies getroffen zijn, maar wil in de loop van de dag meer informatie bieden. Op zijn site vermeldt Xs4all dat de problemen sinds dinsdagochtend spelen bij klanten, die dit merken doordat ze geen internetverbinding kunnen opbouwen. De klantenservice van de provider meldt via Twitter dat het kan voorkomen dat een huishouden geen internet heeft, terwijl de buren dat wel hebben. Ook op GoT melden tweakers problemen.

Update, 10:11: Xs4all laat weten dat de problemen inmiddels zijn opgelost en dat klanten weer online komen. De titel van het artikel is aangepast.