Persbericht en productfoto's van Nikon D850-dslr verschijnen online

Het persbericht en de productfoto's van de Nikon D850 zijn een dag voor de officiŽle aankondiging online verschenen. Daarmee zijn vrijwel alle details over de 45,7-megapixelcamera bekend. Het is alleen nog niet zeker wat het toestel precies gaat kosten.

Het uitgelekte persbericht is gepubliceerd door NikonRumors. Uit de informatie blijkt dat de gegevens die eerder uitlekten, correct zijn. Nieuwe informatie is dat het toestel een 4k-filmfunctie heeft zonder cropfactor. Dat betekent dat de volledige sensor wordt gebruikt tijdens het filmen. Veel camera's met een hoge resolutie maken een uitsnede van de sensor bij het filmen, omdat het gebruik van de volledige resolutie veel van de sensor en beeldprocessor eist.

De camera schiet foto's met 7fps, maar met de optionele batterijgreep gaat dat omhoog naar 9fps, met behoud van continu-autofocus. In de Nikon D850 zit hetzelfde autofocussysteem als in de Nikon D5; dat toestel is bedoeld voor sportfotografie en heeft 153 scherpstelpunten. Het is mogelijk om foto's te maken in verschillende raw-formaten. Het grootste formaat is 45,4 megapixels, maar daarnaast kan er gekozen worden voor 25,6 of 11,4 megapixels. Er zijn ook voorbeeldfoto's online verschenen, die gemaakt zijn met de nieuwe camera. Het gaat echter om foto's die verkleind zijn naar een lage resolutie en daarmee geen inzicht geven in de daadwerkelijke beeldkwaliteit.

In het persbericht staat dat Nikon de D850 op 24 augustus aankondigt. Een prijs wordt nog niet genoemd, maar waarschijnlijk wordt die bij de officiële introductie wel bekendgemaakt. Volgens geruchten kost het nieuwe model 3800 euro en is het halverwege september te koop. De voorganger van het toestel, de Nikon D810, kost momenteel zo'n 3200 euro.