Nikon sluit Chinese fabriek die compactcamera's maakte

Nikon heeft bekendgemaakt dat het een fabriek met 2285 werknemers sluit. Het gaat om Nikon Imaging China, dat sinds 2002 actief is en waar voornamelijk compactcamera's werden gemaakt.

Nikon schrijft dat de fabriek compactcamera's en objectieven produceerde. De opkomst van de smartphone heeft gezorgd voor een verminderde vraag naar compactcamera's en daarom produceerde de fabriek in de afgelopen jaren steeds minder. Dat leidde tot 'moeilijke omstandigheden', aldus Nikon. Daarom heeft het nu besloten de productie te staken en te fabriek op te heffen.

Uit bijgaande cijfers is op te maken dat Nikon Imaging China in 2015 omgerekend ongeveer vier miljoen euro verlies maakte. In de twee daarop volgende jaren was er wel sprake van operationele winst, respectievelijk omgerekend drie miljoen en twee miljoen euro. Gedurende de afgelopen drie jaar daalde de omzet gestaag. Momenteel werken er 2285 mensen bij het bedrijf; Nikon zegt niet wat de plannen zijn voor de werknemers.

Waarschijnlijk stopt Nikon nog niet volledig met het maken van compactcamera's, want het heeft ook een fabriek in Indonesië voor het maken van dergelijke toestellen. De productie van nieuwe modellen staat wel op een laag pitje; Nikon introduceerde dit jaar tot nu toe slechts één compactcamera: de Coolpix W300, een waterdicht model, geproduceerd in Indonesië.

Een van de nieuwste compactcamera's van Nikon, de Coolpix A900 die in februari 2016 werd aangekondigd, komt ook uit de fabriek in Indonesië. Twee andere modellen: de Coolpix B500 en B700, werden gemaakt in de Chinese fabriek. Nikon zegt dat het zich meer wil richten op 'hoogwaardige producten'. Het Japanse bedrijf produceert zijn high-end spiegelreflexcamera's en objectieven in Japan, goedkopere dslr's en objectieven worden veelal in Thailand gemaakt.

China zou een belangrijke markt voor Nikon blijven, daarom blijft het bedrijf Nikon Imaging China Sales dan ook bestaan. Nikon voerde eind vorig jaar al een reorganisatie door om winstgevend te blijven. Destijds ontsloeg de fabrikant duizend werknemers, voornamelijk bij de Semiconductor-tak.

Nikon Coolpix W300, de enige compactcamera die Nikon dit jaar introduceerde.