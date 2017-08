Nikon brengt D850-dslr in september uit voor 3799 euro

Nikon heeft de D850-dslr officieel aangekondigd. Het toestel is vanaf 7 september te koop voor een adviesprijs van 3799 euro. In de camera zit een bsi-cmos-sensor van Sony met een resolutie van 45,7 megapixels. Het toestel heeft 153 autofocuspunten.

In de Nikon D850 zit hetzelfde autofocussysteem als in de Nikon D5-dslr voor sportfotografie. Het nieuwe model heeft een veel hogere resolutie. De fullframe-sensor heeft een gevoeligheid van 64 tot 25.600 iso en dat kan worden uitgebreid naar 32 en maximaal 102.400. De filmfunctie maakt 4k-opnames mogelijk met 24, 25 of 30fps en gebruikt de volledige sensor.

De camera schiet foto's met maximaal 7fps, maar als de optionele MB-D18-batterijgreep wordt gebruikt, loopt dat op naar 9fps. Op de behuizing zit net als bij de D500-dslr een 3,2"-touchscreen dat kantelbaar is. Foto's en video's kunnen opgeslagen worden op twee geheugenkaarten: een xqd-kaart en sd-kaart. De behuizing is gemaakt van een magnesiumlegering en is afgedicht tegen stof en vocht.

Eind juli kondigde Nikon de komst van de D850 aan, zonder verdere details bekend te maken. Een paar weken later verschenen de specificaties al online en op woensdag was alle resterende informatie over het toestel al uitgelekt. Met de officiële aankondiging bevestigt Nikon de releasedatum van 7 september en de prijs van 3799 euro die al genoemd werd. Voor dat geld krijgen kopers de losse body, zonder objectief.