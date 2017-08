Specificaties van Nikon D850 lekken uit

Er zijn specificaties naar buiten gekomen van de Nikon D850. De camera krijgt een fullframe-cmos sensor met 46 megapixels en 153 autofocuspunten. Nikon zelf had de D850 al aangekondigd maar nog geen specificaties bekendgemaakt.

De informatie over de nieuwe topcamera van Nikon werd ontdekt door Nikon Rumors, die een presentatie in handen kreeg. Waarschijnlijk is het een presentatie die Nikon in China wil houden. Door het uitlekken van de slides zijn de meeste specificaties van de D850 bekend; naast de 46-megapixelsensor heeft de camera een iso-bereik van 64-25.600, dat overigens kan worden uitgebreid tot 32-108.400.

Verder kunnen er timelapses worden geschoten in 8k-resolutie, terwijl volledige video's gemaakt kunnen worden in 4k-resolutie. Er zijn twee insteekslots voor sd- of xqd-kaartjes, en het ingebouwde scherm heeft een diagonaal van 3,2" dat onder meer met gestures bediend kan worden. De camera kan continu 7 foto's per seconde schieten. Met autofocus is dat 6 foto's per seconde, en met de accugrip is dat zelfs 9 foto's per seconde. Die kunnen opgeslagen worden in een buffer van maximaal 51 foto's, gerekend als er in 14-bit raw wordt geschoten.

Nikon had al bekendgemaakt dat het de D850 zou uitbrengen, als opvolger van de D810. De fabrikant maakte echter nog geen specificaties bekend van de topcamera, behalve dan de bevestiging dat het om een fullframe-dslr zou gaan.