Nintendo verwacht 14 miljoen in plaats van 10 miljoen Switch-consoles te leveren

Nintendo heeft tot nu toe 7,63 miljoen exemplaren van zijn Switch-console geleverd. De Japanse consolebouwer verwacht dit financiële jaar in totaal 14 miljoen exemplaren te leveren en heeft de productie opgeschroefd.

Nintendo heeft zijn nieuwe schatting bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Drie maanden geleden verwachtte het bedrijf nog dat er tien miljoen exemplaren van de Switch geleverd zouden worden in het eerste jaar dat de console op de markt is. Volgens Nintendo-president Tatsumi Kimishima is de productie opgeschroefd om te kunnen voldoen aan de vraag naar de console.

In de afgelopen drie maanden leverde Nintendo ruim 2,9 miljoen Switch-consoles. Dat is bijna een miljoen meer dan in het vorige kwartaal. Sinds de Nintendo Switch begin maart in de verkoop ging, zijn er 7,63 miljoen exemplaren geleverd. Per console zijn er 3,6 games geleverd; het totaal staat nu op 27,48 miljoen Switch-games. Nintendo heeft de verwachtingen voor het aantal geleverde games ook opgeschroefd, van 35 miljoen naar 50 miljoen exemplaren.

Volgens Nintendo zijn er van het in juli uitgebrachte Splatoon 2 nu 3,61 miljoen exemplaren geleverd. Van Mario Kart 8 Deluxe zijn dat er tot nu toe 4,42 miljoen exemplaren. The Legend of Zelda: Breath of the Wild blijft de bestverkochte Switch-game met 4,7 miljoen geleverde exemplaren. Hoeveel exemplaren er van Super Mario Odyssey zijn geleverd is nog niet bekend. De cijfers gaan over de periode tot 30 september en de nieuwe Mario-game kwam pas eind oktober uit.

Ook de levering van Nintendo 3DS-hardware zit in de lift. Volgens Nintendo is dat te danken aan de komst van de New Nintendo 2DS XL. In de afgelopen zes maanden zijn er 2,86 miljoen 3DS-console geleverd; dat is 5 procent meer dan diezelfde periode een jaar geleden. Er werden echter 28 procent minder games voor de handheld geleverd. Verder meldt Nintendo dat de SNES Classic Mini een goede verkoopstart kende. Er zijn echter nog geen cijfers bekendgemaakt van de retroconsole, die sinds eind september op de markt is.

De inkomsten uit smartphonegames en royalty's bedroegen in het afgelopen kwartaal zo'n 8,9 miljard yen, omgerekend zo'n 65 miljoen euro. Het gaat daarbij onder andere om de inkomsten uit de games Super Mario Run en Fire Emblem Heroes, die Nintendo uitbracht voor Android en iOS. Eind november komt er een nieuwe smartphonegame uit genaamd Animal Crossing: Pocket Camp.

Nintendo behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 220 miljard yen. Dat is omgerekend momenteel zo'n 1,66 miljard euro. De winst kwam uit op omgerekend 228 miljoen euro. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de cijfers flink gestegen. Destijds was de omzet omgerekend zo'n 469 miljoen euro en werd er een verlies van omgerekend 38,6 miljoen euro geleden.