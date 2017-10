Samengevat Super Mario Odyssey is een rijke game, vol verrassende gameplay-techniekjes, zoals je van Mario en Nintendo gewend bent. Mario heeft een pet die hij weg kan werpen en die hem de optie geeft om tegenstanders over te nemen. Het past prima bij de gameplay van Mario en geeft de game een eigen smoel. Ook de de vele 2d-secties in de game kunnen ons bekoren. De game is erg makkelijk. De uitdaging komt pas nadat je de campagne hebt uitgespeeld en dat is jammer. Verder zijn we geen fan van de motion controls, vooral omdat je daardoor moeilijk in handheld-modus kunt spelen. Gelukkig levert Cappy veel leuke gameplay op en de Kingdoms zitten prima in elkaar. Met het verzamelen van Power Moons en speciale munten kun je bovendien erg lang zoet zijn. Super Mario Odyssey is daarmee goed, maar niet super. Pluspunten Cappy

Afwisseling van 2d en 3d

Mushroom als uitsmijter Minpunten Motion control

Herkouwen bosses

Makkelijke campagne Eindoordeel Getest Super Mario Odyssey, Nintendo Switch Prijs bij publicatie: € 60,- Vanaf € 53,75 Vergelijk prijzen

Gespeeld op: Nintendo Switch (enig platform)

De Switch is ruim een half jaar uit, maar een echte Mario-titel was er tot nu toe nog niet voor uitgebracht. Er is uiteraard de nieuwe versie van Mario Kart 8, maar dat is een game uit 2014. Verder is er het zeer geslaagde Mario + Rabbids Kingdom Battle, maar hoe leuk die game ook is, het is een game van Ubisoft waar Shigeru Miyamoto en consorten slechts van afstand aan hebben bijgedragen. Geen echte nieuwe Mario van de makers zelf, van de beheerders van zijn universum. Die is er nu wel, in de vorm van Super Mario Odyssey, een game waar door fans van de serie met smart op werd gewacht. De hamvraag bij die fans is of Super Mario Odyssey het antwoord gaat worden op Super Mario 64, de game die in 1996 tegelijk met de Nintendo 64 op de markt kwam.

Overeenkomsten zijn er genoeg tussen beide games. Ook Super Mario Odyssey is een game waarin je rondloopt in een driedimensionale wereld die bestaat uit verschillende Kingdoms waar je Power Moons verzamelt om verder te kunnen. Het arsenaal van Mario is bovendien vertrouwd: je kunt hem laten rennen en springen en hij kent de Long Jump, de Roll, de Ground Pound, de Spin Jump en de Triple Jump. Nintendo heeft bovendien veel details uit SM64 terug laten keren. Zo kun je met wat zoeken in bijna elk Kingdom een schilderij vinden dat je alvast een blik geeft op een volgend level.

Veel is dus vertrouwd, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo heeft Mario 64 en structuur die veel opener is. Binnen die open structuur vormt het Mushroom Kingdom een hub waaruit je de Kingdoms kunt spelen. Daarbij heb je maar beperkte invloed op de volgorde. Je werkt de Kingdoms in een min of meer vaste volgorde af, waarbij er twee keer een splitsing is waarbij je kunt kiezen. Kies je het ene Kingdom, dan doe je daarna de andere, waarna je weer verdergaat met de vaste volgorde. Je kunt jezelf dus niet uitdagen door in een vroeg stadium alvast de lastigste Kingdoms op te zoeken.

Vliegen met de Odyssey

In Super Mario Odyssey reist Mario met luchtschip de Odyssey van Kingdom naar Kingdom, in een poging Princess Peach uit de klauwen van Bowser te redden. Er is wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. Officieel is er daarbij wat haast geboden, want Bowser heeft de bruiloft al gepland, inclusief locatie, ring, trouwjurk en taart. Het zijn elementen die allemaal een rol spelen in het verhaal. Het verhaal kent ook wat nieuwe vijanden, in de vorm van de vier Broodals, door Bowser ingehuurd als wedding planners. Het zijn een soort mini-bosses die je een aantal keer in de verschillende Kingdoms tegen zult komen. Mario Odyssey is daarmee een game met verrassend veel bossfights, al is het aantal deelnemers daaraan dus beperkt doordat je niet alleen Bowser maar ook de Broodals verschillende keren tegenkomt. De bossfights zijn bovendien verrassend makkelijk, en dat is jammer. Nintendo maakt het je pas moeilijk als je de game een keer hebt uitgespeeld.