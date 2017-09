Gespeeld op: Nintendo Switch (enig platform)

Op het eerste gezicht is het een vreemde kruisbestuiving, tussen Nintendo's eigen Mario en de Rabbids van Ubisoft. In beide gevallen gaat het om springerige figuren in een kleurrijke spelwereld, maar daarmee houdt de overeenkomst tussen de twee series zo'n beetje op. Verschillen zijn er des te meer. Zo houden de Rabbids van Ubisoft doorgaans van foute humor, terwijl Nintendo het over het algemeen keurig netjes houdt. Mario is bovendien bekend van de lange games, terwijl de Rabbids doorgaans schitteren in een aaneenschakeling van korte minigames. De vraag is dus wat de kruisbestuiving tussen deze twee werelden gaat opleveren.

Mario + Rabbids Kingdom Battle is gemaakt door de studio van Ubisoft in Parijs, die - en dat is een zeldzaamheid - toestemming kreeg om een game te maken met het Nintendo-erfgoed. Om ervoor te zorgen dat het resultaat voldoet aan de maatstaven van Nintendo heeft de Japanse uitgever intensief met de Franse studio samengewerkt. De game is dus van Franse makelij, maar gemaakt onder strenge Japanse supervisie. Bovendien heeft het project de zege van Shigeru Miyamoto, de man die ons ooit Donkey Kong en Mario gaf. Miyamoto maakte onlangs bekend dat hij toejuicht dat er met Mario wordt geëxperimenteerd en dat hij hoopt dat de loodgieter nieuwe soorten gameplay krijgt voorgeschoteld.

Platvloers

Wat dat betreft heeft Miyamoto precies gekregen wat hij wilde. De gameplay van Mario + Rabbids Kingdom Battle doet in weinig denken aan de games die Nintendo rond Mario heeft gemaakt. Hij lijkt overigens ook nauwelijks op wat je gewend bent van de Rabbids-games. Gelukkig is de humor van de konijnen wel behouden gebleven. Als altijd zijn de Rabbids ook dit keer weer behoorlijk platvloers en niet wars van 'analiteiten'. Dat leidt tot een type humor dat Nintendo vreemd is. Ergens aan het begin van de game trekt een Rabbid op het toilet een badeend uit zijn achterwerk, om maar een voorbeeld te noemen. Niet veel later haalt een andere Rabbid een smartphone door zijn eigen bilnaad. Verder is er uiteraard veel leedvermaak, zoals je dat van de Rabbids gewend bent.

Muzikale begeleiding voor Mario en de Rabbids.