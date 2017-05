Door Julian Huijbregts, woensdag 24 mei 2017 07:31, 7 reacties • Feedback

Er zijn afbeeldingen online verschenen die informatie tonen over de nog niet aangekondigde game die Nintendo's Mario-wereld combineert met de Raving Rabbids van Ubisoft. Volgens de plaatjes komt de game in augustus of september uit.

Volgens de afbeeldingen, die door Nintendo World Report online zijn gezet, bestaat de game voor 35 procent uit verkennen en voor 65 procent uit turn-based gevechten. De game speelt zich af in vier omgevingen vol met easter eggs. Het spel bevat acht speelbare personages: Mario, Luigi, Yoshi, Peach en vier Rabbids, die verkleed zijn als de vier genoemde Nintendo-personages. De game is lokaal in co-op te spelen met twee personen.

Het genre van Mario + Rabbids: Kingdom Battle is crazy combat adventure, aldus de afbeeldingen. De Ubisoft-studio's in Parijs en Milaan maken het spel en daarvoor gebruiken ze de Snowdrop-engine. De game zou twintig uur aan gameplay bevatten.

Ook verklappen de plaatjes de planning voor de introductie van de game. In juni zou de aankondiging plaatsvinden op de E3, in juli moeten er previews online verschijnen, terwijl de release voor augustus rond de Gamescom is gepland. In een andere slide wordt ook september genoemd als mogelijke releasemaand.

De informatie komt overeen met eerdere geruchten, die begin mei door Kotaku werden gepubliceerd. Destijds zei die website zich te baseren op marketingmateriaal, maar de betreffende plaatjes werden niet online gezet. Kotaku zegt nu dat het om dezelfde afbeeldingen gaat. In november vorig jaar kwam er voor het eerst informatie naar buiten over de game via website Let's Play Video-games.