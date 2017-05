Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 20:22, 21 reacties • Feedback

Submitter: cowbalt

Beveiligingsonderzoekers zeggen dat het mogelijk is om de controle over apparaten met mediaspelersoftware als Kodi, VLC, Popcorn Time en Stremio volledig over te nemen. Dat doen zij met behulp van ondertitels die kwaadaardige code bevatten.

De onderzoekers van Check Point hebben hun bevindingen in een blog gepubliceerd en demonstreren in een video hoe zij met een kwaadaardig ondertitelbestand computers met Kodi of Popcorn Time volledig over kunnen nemen. In het geval van Popcorn Time wordt de ondertitel automatisch gedownload, bij Kodi kan een gebruiker de geïnfecteerde ondertitels binnenkrijgen via bijvoorbeeld OpenSubtitles.org. De onderzoekers stellen dat zij het algoritme van dergelijke websites kunnen manipuleren zodat hun kwaadaardige ondertitel hoog wordt weergegeven in de zoekresultaten.

Volgens de onderzoekers zijn de mediaspelers kwetsbaar omdat er meer dan 25 verschillende bestandsformaten voor ondertitels in gebruik zijn, met ieder unieke features en mogelijkheden. Omdat de software met al die bestanden om moet kunnen gaan, is er een grote hoeveelheid kwetsbaarheden. Technische details maken de onderzoekers niet bekend, omdat zij makers van mediaspelersoftware de kans willen geven om de kwetsbaarheden op te lossen.

Kodi, VLC, Popcorn Time en Stremio zijn de platforms waarop de onderzoekers hun hack hebben getest, maar zij verwachten dat veel andere mediaspelers ook kwetsbaar zijn. De genoemde partijen zijn vooraf ingelicht en hebben de kwetsbaarheden volgens Check Point al deels opgelost, terwijl er nog verder onderzoek wordt gedaan. VLC en Stremio hebben al updates van hun software uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Het team achter Kodi zegt tegen TorrentFreak dat deze week versie 17.2 van Kodi verschijnt, waarmee de kwetsbaarheid aangepakt wordt.