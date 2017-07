'Overgenomen TVAddons-domeinen vormen mogelijk beveiligingsrisico voor Kodi'

De beheerders van Kodi-respository TVAddons hebben de domeinnamen overgedragen aan een Canadees advocatenkantoor en daardoor ontstaat mogelijk een beveiligingsrisico. Zo zou het advocatenkantoor kunnen achterhalen wie illegale addons downloadt.

Volgens TorrentFreak was TVAddons een populaire plaats voor het downloaden van onofficiële Kodi-add-ons en de dienst in maart veertig miljoen unieke bezoekers. De site is nu echter al sinds meer dan een maand offline, nadat de mensen erachter in de VS werden aangeklaagd. TorrentFreak ontdekte vorige week dat enkele domeinen van TVAddons waren overgedragen aan een Canadees advocatenkantoor, dat niet op vragen van de site reageert.

Volgens Nathan Betzen, projectmanager van Kodi, zegt dat gebruikers die nog steeds TVAddons als repository gebruiken een risico lopen. "Het zijn Python-add-ons die zonder sandbox draaien. Degene die controle heeft over de repository zou van alles kunnen ondernemen." Hij noemt als voorbeeld een watcher die in de gaten houdt wat Kodi-gebruikers doen en wat hun ip-adres is.

Het staat niet vast dat dit daadwerkelijk zal gebeuren, zo kan het zijn dat het advocatenkantoor de domeinen alleen onder zijn bezit houdt om ze uit de lucht te houden en wellicht later door te verkopen. TorrentFreak schrijft dat het nog onduidelijk is of de mensen achter de site van plan zijn een comeback te maken.