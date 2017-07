LG brengt 'kleine' variant V20-smartphone uit in Europa

LG brengt deze week de Q8-smartphone uit in Europa. Het toestel leent het ontwerp en veel van de features, waaronder een tweede scherm, van de vorig jaar verschenen V20. Hij is wel een stuk kleiner dan de V20.

De Q8 is niet genoemd naar het oliestaatje in het Midden-Oosten, maar is de meest luxe telefoon in de Q-serie van LG waarin eerder de Q6-telefoons verschenen. Het toestel heeft een 5,2"-lcd met een resolutie van 2560x1440 pixels. Daarboven zit een secundair scherm van 1,84" met een resolutie van 1040x160 pixels. Op dat scherm kan de software notificaties en toggles tonen zonder het primaire scherm in te schakelen.

Behalve het tweede scherm heeft de Q8 ook de camerasetup van de V20: een primaire zestienmegapixelcamera met een beeldhoek van 71 graden en een secundaire achtmegapixelcamera die plaatjes kan maken met een beeldhoek van 135 graden. Hij heeft bovendien een 32bit quad-dac aan boord voor het voortbrengen van audio. Daarmee is het de eerste LG-telefoon met deze dac voor de Europese markt. De V20 kwam niet uit in Europa en de G6 heeft in de Europese variant de quad-dac niet.

Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 820-soc met vier Kryo-kernen op maximaal 2,2GHz, bijgestaan door 4GB aan lpddr4-geheugen. Het toestel is 14,9x7,2cm groot en 7,9mm dik bij een gewicht van 146 gram. De behuizing is stof- en waterdicht met een ip67-rating.

De Q8 komt deze week uit in Europa. De prijs is nog niet duidelijk en of het toestel uitkomt in de Benelux is nog niet bekend.