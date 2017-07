Microsoft schrapt Sync Your Settings uit Windows 10

Microsoft heeft bekendgemaakt welke functies het bedrijf met het verschijnen van de Fall Creators Update en latere updates gaat schrappen uit Windows 10. Onder andere oude code van Outlook Express, Sync Your Settings en EMET moeten het veld ruimen, terwijl Paint niet langer onderhouden wordt.

Bij elke grote update van Windows 10 ruimt Microsoft onderdelen van het OS op en het bedrijf heeft nu de lijst van te verdwijnen functies bij de komst van de Fall Creators Update gepubliceerd. Microsoft maakt onderscheid tussen daadwerkelijk verwijderd en deprecated, om aan te geven dat die onderdelen niet langer onderhouden worden en in latere releases kunnen verdwijnen.

Onder de onderdelen die gaan verdwijnen zijn overgebleven delen van code van Outlook Express, de Enhanced Mitigation Experience Toolkit, wat sinds eind vorig jaar al bekend was, de Reader-app, Reading List, Syskey.exe en de TCP Offload Engine. Wat Syskey betreft raadt Microsoft het gebruik van Bitlocker aan en de TCP Offload Engine is vervangen door de Stack TCP Engine.

Op de deprecated-lijst staan onder andere Microsoft Paint, Sync Your Settings, Windows PowerShell 2.0 en enkele trusted platform module-functies. Sync Your Settings krijgt in een toekomstige update een vervanger, belooft Microsoft. Paint heeft in de vorm van Paint 3D een opvolger gekregen.

De Fall Creators Update brengt eind dit jaar onder andere een nieuwe visuele weergave naar het besturingssysteem die Microsoft Fluent Design System noemt. Daarnaast komen de functies Timeline en OneDrive Files On-Demand naar het OS.