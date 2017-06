Microsoft brengt EMET terug voor Enterprise-gebruikers in Fall-update

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het met de komst van de Fall Creators Update een aantal vernieuwingen op beveiligingsgebied voor Enterprise-gebruikers introduceert. Zo maakt Exploit Guard deel uit van de nieuwe onderdelen, daarbij gaat het om een omgebouwd EMET.

Microsoft topman Rob Lefferts zegt tegen The Register: "We hielden zo veel van EMET dat we het in Windows 10 hebben ingebouwd. Alles wat je met EMET kon doen, kan ook met Exploit Guard." Microsoft had eind vorig jaar oorspronkelijk aangekondigd met de Enhanced Mitigation Experience Toolkit te stoppen, dat bescherming bood tegen exploits. Het bedrijf zei toen dat de in 2009 uitgebrachte software niet meer voldeed en dat er manieren zijn om EMET te omzeilen. Lefferts stelt nu dat 'feedback van klanten heeft gezorgd voor de ontwikkeling van Exploit Guard'.

In de aankondiging stelt het Redmondse bedrijf dat Windows Defender Exploit Guard, zoals de software volledig heet, bijvoorbeeld in staat zal zijn om Word-documenten ervan te weerhouden om macro’s uit te voeren. Dat is een veelgebruikte techniek om malware te verspreiden door middel van phishingsmails met daarin kwaadaardige Word-bestanden. Ook moeten kwaadaardige websites geblokkeerd kunnen worden met SmartScreen en zorgt Exploit Guard voor een kleinere attack surface.

Daarnaast komt Microsoft onder meer met een vernieuwd overzicht in Defender, waarin beveiligingsinformatie wordt weergegeven. Application Guard moet er bovendien voor zorgen dat malware wordt geïsoleerd dat er geen verdere infectie kan plaatsvinden.

Bij de aankondigingen gaat het om vernieuwingen voor de zogenaamde Advanced Threat Protection van Windows Defender, die alleen voor Enterprise en Education-gebruikers beschikbaar is. Microsoft maakt wel bekend dat het van plan is om ATP uit te breiden naar Windows Server, beginnend met Server 2012 R2 en 2016. Ook wil het platformen buiten Windows ondersteunen, maar details daarover moeten later volgen.