Toshiba klaagt WD aan voor frustreren van verkoop geheugendivisie

Toshiba heeft voor een rechtbank in Tokyo een zaak gestart tegen Western Digital. Toshiba stelt dat WD zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie en dat het Amerikaanse bedrijf de verkoop van de nandgeheugenvisie zou frustreren.

Toshiba eist een schadevergoeding van Western Digital van omgerekend 942 miljoen euro. Volgens Toshiba heeft WD zich voortdurend bemoeid met het biedingsproces. WD heeft volgens Toshiba bewust een verkeerd beeld geschetst over de mate van goedkeuringsrecht dat WD zou bezitten in het kader van de joint venture tussen Toshiba en Western Digitals dochterbedrijf SanDisk. Dit zou WD hebben gedaan om de verkoop van de geheugendivisie te bemoeilijken. Volgens Toshiba is er geen goedkeuring van WD nodig voor de verkoop.

WD zou ook op oneigenlijke wijze handelsgeheimen van Toshiba hebben bemachtigd door werknemers van SanDisk naar WD te verhuizen. Deze werknemers zouden toegang hebben tot gevoelige geheime informatie van Toshiba. Toshiba zegt geen andere mogelijkheid te zien dan Western Digitals mogelijkheid om deze informatie tot zich te nemen, te blokkeren. Waarschijnlijk gaat Toshiba dit verhinderen door werknemers van WD geen toegang meer te verlenen tot bepaalde faciliteiten, zoals de Yokkaichi-chipfabriek in Japan.

Toshiba heeft ook laten weten dat er nog geen definitieve overeenstemming is bereikt over de overname van de nandgeheugendivisie. De onderhandelingen met het consortium, bestaande uit een Japans overheidsfonds, de Japanse ontwikkelingsbank en de Amerikaanse private equity-onderneming Bain Capita, lopen nog.

Het was de bedoeling dat de partijen woensdag de gesprekken hadden afgerond. Als reden voor het niet halen van deze deadline, geeft Toshiba aan meer tijd nodig te hebben omdat het consortium uit meerdere partijen bestaat. Toshiba geeft geen nieuwe datum voor wanneer het denkt dat de onderhandelingen klaar zijn.

Mogelijk is de afronding van deze onderhandelingen ook vertraagd door het conflict met WD. Vorige maand stapte Western Digital nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op het gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory zonder SanDisk om goedkeuring te vragen. WD heeft onlangs ook een zaak aangespannen bij een Californische rechtbank om de verkoop van de chipdivisie te kunnen voorkomen.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.