Riot Games presenteert nieuwe hybride champion voor League of Legends

Riot Games heeft een nieuwe champion gepresenteerd. Kayn is een hybride champion die als mens begint en zich kan ontwikkelen tot een snelle assassin, maar hij kan ook veranderen in een demoon, de Darkin. Dit brengt twee verschillende speelstijlen met zich mee.

Kayn hanteert een zeis als zijn favoriete wapen en beoefent schaduwmagie. In de zeis zit de demoon Rhaast, waardoor het wapen demonische krachten heeft en uiteindelijk Kayns lichaam en geest kan corrumperen. Kayn kan hier weerstand tegen bieden, maar als dat niet lukt, zal Rhaast hem volledig 'opslokken' en verandert Kayn in een demoon.

In menselijke vorm is Kayn een snelle behendige assassin, maar in demonische vorm is hij sterker en krijgt hij andere abilities met meer crowd control. Spelers hebben de mogelijkheid de transformatie te beïnvloeden. Als Kayn vooral opponenten aanvalt die vanaf een afstand aanvallen, zal hij sneller transformeren in de assassin, maar als hij vooral vijanden aanvalt die excelleren in hand-tot-hand-gevechten, zal hij veranderen in de demoon.

Kayn brengt in menselijke vorm meer magische schade toe in de eerste paar seconden dat hij in gevecht is met vijanden. Als Darkin kan hij zich helen door schade aan vijanden toe te brengen. Met zijn zeis kan hij naar voren springen en schade toebrengen aan iedereen om hem heen. Als Darkin doet hij dan een andere vorm van procentuele schade.

Daarnaast kan Kayn vijanden vertragen met zijn zeis. Als assassin krijgt hij daarbij een groter bereik; als Darkin kan hij vijanden daarbij ook in de lucht beuken. Kayn is ook in staat gedurende een periode sneller te bewegen en kan dan zelfs door muren heen lopen. Als assassin krijgt Kayn een nog grotere bewegingssnelheid.

De ultieme ability van Kayn geeft hem de mogelijkheid om een vijand die hij pas heeft aangevallen als het ware te gijzelen en te bezitten. Tijdens dit proces is hij onkwetsbaar. Als hij het proces voortijdig beëindigt, brengt hij zijn doelwit aanzienlijke schade toe. Als assassin kan hij deze eigenschap van een grotere afstand inzetten; als Darkin doet het een andere vorm van procentuele schade en heelt de aanval hem ook.

Kayn is beschikbaar om te worden getest in de publieke testruimte. Binnenkort komt de champion officieel voor iedereen beschikbaar, waarschijnlijk met de introductie van de eerstvolgende periodieke patch.