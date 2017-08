Nieuwe champion in League of Legends kan zelf wapens maken

Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends, heeft een nieuwe champion ge´ntroduceerd. Ornn is een ijzersmid die zelf voorwerpen kan maken, waardoor hij als enige champion in de game niet terug naar de basis hoeft om uitrusting te kopen.

Ornn lijkt op een uit de kluiten gewassen dwerg, die volgens het verhaal in eenzaamheid leeft onder een oude vulkaan. Daar smelt hij in ketels materialen om deze om te vormen tot items met een ongeëvenaarde kwaliteit. In de game komt dit tot uiting doordat Ornn in staat is om items te maken terwijl hij zich op het slagveld bevindt. Daarnaast kan hij voor elke teamgenoot een upgrade van een stuk uitrusting maken.

De nieuwe champion lijkt vooral te fungeren als tank, die de klappen moet opvangen en de aanval op tegenstanders dient te openen. Daartoe kan hij via een klap op de grond een vulkanische uitbarsting creëren die schade toebrengt aan tegenstanders en hen vertraagt. Enkele seconden na de uitbarsting ontstaat er een pilaar van magma, die de bewegingsvrijheid van tegenstanders beperkt.

Daarnaast kan Ornn zichzelf beschermen met een schild en tegelijkertijd vuur spuwen. Tegenstanders die te lang door de vlammen worden geraakt, worden 'broos', wat Ornn de mogelijkheid geeft zijn tegenstanders nog eens van hem af te slaan. Ornn kan ook op tegenstanders afvliegen, waarbij een schokgolf ontstaat op het moment dat hij in aanraking komt met een obstakel op het terrein. Met zijn ultimate kan Ornn een vuurgeest oproepen, die hij in een andere richting kan sturen door er zelf tegenaan te beuken.