Woensdag brengt Riot Games, de maker van League of Legends, patch 7.6 uit. De belangrijkste vernieuwing in de patch is een volledig gewijzigde champion. Galio, voorheen een vrij kwetsbare magiër, is nu een brute tank geworden die in het heetst van de strijd de klappen moet opvangen.

In het vernieuwde achterliggende achtergrondverhaal van Galio was de champion oorspronkelijk een reusachtige stenen standbeeld dat via magie tot leven is gekomen. Zijn identiteit is nu een sterke krijger die voorop gaat in de strijd en de nodige klappen en vooral magische schade kan incasseren.

Daartoe zijn Galio's abilities aanzienlijk gewijzigd. Met zijn meest sterke eigenschap, Hero's Entrance, is Galio in staat hoog in de lucht te springen waarna hij zich vanaf een grote afstand, ter bescherming van bevriende champions, op vijanden kan storten. Vijanden lopen hierdoor flinke schade op en vliegen door de impact in de lucht.

Daarnaast kan Galio vijanden ook in de lucht stoten met Justice Punch, een soort uppercut waarmee hij zichzelf over een kleine afstand in een bepaalde richting naar voren lanceert. Verder heeft Galio een magische spreuk waarmee hij vanaf een afstand schade kan doen, en een eigenschap om magische schade te absorberen en vijanden naar zich toe te trekken.

Voor deze wijziging was Galio een relatief kwetsbare magiër in de vorm van een gargouille die het vooral moest hebben van zijn magische spreuken en zijn eigenschap om magische schade te absorberen. De champion had toen veel minder een identiteit om anderen te beschermen en voortdurend gevechten op te zoeken.