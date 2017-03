Door Joris Jansen, woensdag 22 maart 2017 08:39, 48 reacties • Feedback

Een Amerikaanse grand jury heeft in een rechtszaak geoordeeld dat een verstuurde animated gif met sterk flitsende elementen, die bij de aan epilepsie lijdende ontvanger een epileptisch aanval moest veroorzaken, gelijkstaat aan een aanval met een dodelijk wapen.

Maandag is John Rayne Rivello aangeklaagd voor de mishandeling van een journalist van Newsweek, Kurt Eichenwald. Vorig jaar stuurde Rivello een animated gif naar Eichenwald. Eichenwald had eerder publiekelijk laten weten dat hij epilepsie heeft. Rivello zou de animated gif met een flitsend stroboscoopeffect hebben gestuurd uit onvrede over een kritisch stuk van Eichenwald over de Amerikaanse president Trump.

De grand jury heeft de tweet met de animated gif beoordeeld als zijnde een 'elektronisch apparaat' en heeft het gelijkgesteld aan een dodelijk wapen waarmee Rivello Eichenwald heeft mishandeld. Volgens de jury heeft Rivello met de bewuste tweet willens en weten lichamelijk letsel toegebracht aan Eichenwald door een epileptische aanval op te wekken.

In de aanklacht van de autoriteiten valt te lezen dat deze tweet gepaard ging met de tekst 'je verdient een aanval voor je bericht'. Rivello had vaker dergelijke teksten via Twitter naar Eichenwald verstuurd, en hij wist dat Eichenwald aan epilepsie leed. Na het zien van de animated gif werd Eichenwald ook daadwerkelijk direct slachtoffer van een epileptische aanval.

Rivello stuurde de gif in een tweet via een account met de naam 'Ari Goldstein'. Twitter stuurde eerder alle data over deze account naar de politie, maar door het verhulde e-mailadres en de links naar een prepaid-telefoon kwam de politie niet veel verder. De provider AT&T zorgde voor een doorbraak, nadat het bedrijf had vastgesteld dat de bewuste simkaart door een iPhone 6 werd gebruikt. Daarop werd er in de iCloud gezocht naar een account met hetzelfde nummer en kwamen de onderzoekers uit bij John Rivello.

Rechtsgeleerden verschillen van mening over de vraag of Rivello in deze zaak bescherming kan ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting. Een advocaat die niet bij deze zaak betrokken is en vaker mensen verdedigt die worden verdacht van het uitvoeren van criminele handelingen op het internet, heeft gezegd dat de vrijheid van meningsuiting mogelijk kan bijdragen aan de verdediging van Rivello. Hij zou kunnen stellen dat de animated gif een kunstwerk was dat valt onder het Eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten, waarin de vrijheid van meningsuiting is opgenomen.

Een internetveiligheidsexpert van de Univertsiteit van Maryland is het daarmee oneens en stelt dat de animated gif geen enkele vorm van expressie vertoonde en op geen enkele manier de visie of mening van de maker verspreidde. Daardoor zou de uiting niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

In 2008 was er al een soortgelijk geval kwaadwillenden die via plaatjes een epileptische aanval wilden opwekken. Het ging toen om hackers die via een kwetsbaarheid in de website van de Amerikaanse epilepsiestichting honderden snel flitsende plaatjes op de website wisten te plaatsen. Enkele gebruikers van de website meldden dat ze wel hoofdpijn kregen en last hadden van andere symptomen die veelal aan een epileptische aanval voorafgaan, maar door deze gebruikers werd uiteindelijk geen melding gemaakt van een daadwerkelijk opgetreden aanval.