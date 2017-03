Door Joris Jansen, maandag 13 maart 2017 17:46, 6 reacties • Feedback

De Canadese fabrikant van de 'connected vibrator' We-Vibe stelt omgerekend ongeveer 3,5 miljoen euro beschikbaar voor consumenten die het apparaat hebben gekocht. Zonder toestemming zouden onder meer de instellingen van vibrator, de accuduur en de temperatuur zijn doorgestuurd.

De consumenten worden in twee categorieën ingedeeld bij de verdeling van het totale schikkingsbedrag. Klanten die kunnen aantonen dat ze de bijbehorende app hebben gebruikt om de vibrator in te stellen, en daarbij persoonsgegevens zoals hun naam en telefoonnummer doorgeven, kunnen omgerekend tot ruim 9300 euro ontvangen. Klanten die dit niet kunnen aantonen en enkel kunnen bewijzen dat ze de vibrator hebben gekocht, ontvangen een bedrag van omgerekend maximaal 186 euro. Dit blijkt uit de schikkingsovereenkomst in deze massaclaimzaak.

Een woordvoerder van het Canadese bedrijf heeft de website Fortune laten weten dat het bedrijf tevreden is dat er een 'eerlijke en redelijke schikking' is getroffen in de privacyzaak. Volgens haar neemt Standard Innovation, het bedrijf achter de We-Vibe-vibrator, de privacy van de klanten en databeveiliging heel serieus. De beveiliging van de app zou zijn verbeterd en kopers hebben nu meer mogelijkheden om te kiezen welke data ze willen delen.

Vorig jaar trof de fabrikant in deze privacyzaak al een schikking, maar toen waren de details nog onbekend. Deze schikking kwam voort uit het feit dat een vrouw in 2016 een rechtszaak begon tegen Standard Innovation. Ze claimde dat het bedrijf gegevens van de bijbehorende app verzamelde. De app zou onder andere de geselecteerde instellingen van vibrator, de accuduur en de temperatuur doorsturen, zonder dat de gebruiker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De vrouw stelde dat Standard Innovation inbreuk maakte op privacyrechten en meerdere Amerikaanse wetten overtrad met het onderscheppen van de gegevens. Ook zou ze het product niet aangeschaft hebben als ze wist dat gebruiksdata doorgestuurd werd. Wel gaven haar advocaten toe dat de verzamelde data van nut kunnen zijn voor de fabrikant. De zaak werd als class-action aangebracht, waardoor andere gebruikers zich aan konden sluiten.

Standard Innovation stak de hand in eigen boezem en beloofde de beveiliging te verbeteren, privacydeskundigen zijn beleid te laten doorlichten en duidelijker te communiceren wat er met de data gebeurt. Ook stelde het bedrijf een update van de app in het vooruitzicht, waardoor gebruikers meer controle krijgen over wat er doorgestuurd wordt. Het bedrijf claimt dat geen gebruikersgegevens in verkeerde handen zijn gevallen.