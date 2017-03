Door Sander van Voorst, maandag 13 maart 2017 16:57, 33 reacties • Feedback

De Nederlandse politie heeft bekendgemaakt dat er afgelopen week 28 arrestaties hebben plaatsgevonden onder verdachten van internetoplichting. Dit was het gevolg van ongeveer 200 aangiftes die tegen de personen zijn binnengekomen.

De politie meldt dat het voor een deel gaat om personen die producten via internetmarktplaatsen aanboden, maar deze vervolgens niet leverden. Daarnaast zijn mensen opgepakt die de rol van 'geldezel' vervulden en hun bankrekening en pinpas beschikbaar stelden aan criminelen. De slachtoffers, die uit heel Nederland komen, maakten geld over naar de verdachten zonder het bestelde product te ontvangen. De politie heeft voor dit soort gevallen een landelijke meldpunt internetoplichting in het leven geroepen.

Bij een van de verdachten zou het gaan om een 24-jarige man uit Groningen, waartegen in totaal 17 aangiftes binnen zijn gekomen. De man zou ongeveer vijftig slachtoffers hebben gemaakt 'om een verslaving te financieren'. De politie heeft voor 1500 euro beslag gelegd. Het is onduidelijk of dit de gehele opbrengsten van de verdachte betreft.

De politie meldt dat geldezels een rol spelen bij het opsporen van deze vorm van internetcriminaliteit. Zo wordt er gezocht naar 'clusters' binnen de aangiftes. De politie stelt dat geldezels bijdragen aan het witwassen van geld, doordat het via hun rekening bij de criminelen terechtkomt.