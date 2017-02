Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 19:26, 24 reacties • Feedback

De Nederlandse politie sleept Microsoft voor de rechter, omdat de organisatie zegt teveel geld betaald te hebben voor Office-licenties in 2008. De politie heeft het bewuste Office-pakket nooit op grote schaal in gebruik gehad, maar betaalde er wel bijna drie miljoen euro voor.

De rechtbank in Den Haag behandelt de zaak donderdag, meldt Nu.nl. De politie wil het betaalde geld voor de licenties terug hebben, omdat Microsoft volgens de politie had moeten opmerken dat het een buitengewoon hoog bedrag was voor bovendien ongewone licenties. Bovendien zou Microsoft volgens de politie moeten kunnen controleren dat de software nooit in gebruik is genomen.

Microsoft wijst alle verantwoordelijkheid van de hand en zegt bovendien dat een medewerker van de softwaremaker voor de factuur was verstuurd een vraag had gesteld over de bestelde licenties. Daardoor had de politie de fout zelf op het spoor kunnen komen.

Volgens rechtbankdocumenten die Nu.nl in handen heeft komt het conflict door een fout van een medewerker van het politiekorps Verzorgingsgebied Midden, die per ongeluk invulden dat 13.656 mensen Microsoft Office Work-At-Home gebruikten, terwijl dat in feite ging om het totaal aantal Office-licenties. De Work-At-Home-licenties zijn bedoeld voor medewerkers die op een eigen pc met een licentie van de werkgever Office gebruiken. De Work-At-Home-licenties waren voor Office 2007, maar de politie werkte toen zelf nog met Office 2003.

De politie betaalde daardoor in plaats van het gebruikelijke bedrag van tegen een miljoen euro meer dan 2,9 miljoen euro aan Microsoft-tussenpersoon Insight. In een eerder geval in 2005 betaalde Microsoft wel een teveel betaald bedrag terug.