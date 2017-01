Door Sander van Voorst, dinsdag 17 januari 2017 11:32, 45 reacties • Feedback

In een bericht op zijn website waarschuwt de Nederlandse politie dat er phishingmails worden verstuurd. Deze lijken afkomstig te zijn van de politie, maar zijn dit niet. De politie maakte maandag wel bekend mensen zelf te gaan mailen, waarna meldingen kwamen over phishingpogingen.

De politie maakte maandag bekend 20.000 mensen per e-mail op te roepen hun inloggegevens te veranderen. Dit leidde tot verwarring bij burgers, omdat er ook phisingmails rondgaan. Een woordvoerder zegt tegen Tweakers dat de inhoud van de phishingmail niet in verband staat met het bericht dat de politie maandag publiceerde. Er zou toch voor gekozen zijn om dat bericht een update te geven met een waarschuwing, omdat er telefoontjes binnenkwamen met vragen over de phishing-e-email. In het bericht schrijft de politie dat de nepmail een downloadlink bevat en dat de eigen communicatie nooit links of bestanden bevat.

In de mail, die afkomstig lijkt te zijn van 'Oproeping Politie' staat dat de ontvanger een brief heeft gekregen over een klacht die bij de politie in Drachten is ingediend. De mail claimt dat de brief in te zien is door op de link te klikken. De politiewoordvoerder zegt tegen Tweakers dat er dagelijks phishingmails worden verstuurd die van de politie afkomstig lijken te zijn. Door de publiciteit rond het bericht van maandag zouden mensen alerter zijn.

Op de vraag of de politie rekening had gehouden met phishing zegt de woordvoerder dat de politie ervan uitging dat mensen zouden twijfelen over de afkomst van de waarschuwingsmails. Daarom zou ervoor gekozen zijn om publiciteit aan het versturen ervan te geven. Of een dergelijke e-mailactie in de toekomst nog een keer wordt ingezet, kan de woordvoerder vooralsnog niet zeggen. Het zou wel een mogelijkheid zijn dat een grote e-mailactie in de toekomst zonder publiciteit plaatsvindt.

Maandag meldde de politie dat er waarschuwingen verstuurd worden naar 20.000 slachtoffers van een 35-jarige man uit Leeuwarden. Hij bouwde webwinkels en stal inloggegevens van bezoekers van die winkels. In de waarschuwing roept de politie de ontvangers op om hun inloggegevens te veranderen. Volgens de woordvoerder zijn dinsdag de eerste mails verstuurd en gaat dit de komende week nog door.