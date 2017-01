Door Emile Witteman, dinsdag 17 januari 2017 10:27, 36 reacties • Feedback

ING heeft aan de iOS-versie van zijn betaalapp ondersteuning toegevoegd voor spraakbesturing met behulp van Siri. De functie maakt het mogelijk om met spraak geld over te maken of een betaling te ontvangen.

De gebruiker kan de spraakassistent verzoeken om geld over te maken, waarna er een overzicht van de overboeking op het scherm wordt getoond. Voordat het verzoek daadwerkelijk kan worden verstuurd, moet de identiteit van de gebruiker met de vingerafdrukscanner op de telefoon bevestigd worden.

Ook is het mogelijk om aan Siri te vragen om een betalingsverzoek op te zetten. Vervolgens wordt er een qr-code op het scherm getoond, die een andere gebruiker met zijn bankapp kan scannen. Alternatief kan het verzoek gedeeld worden via een berichtenapplicatie zoals e-mail of WhatsApp.

De ondersteuning voor Siri is vanaf dinsdag beschikbaar, na het uitvoeren van een update. ING voegde in 2014 al ondersteuning voor stembediening toe, maar dat was alleen binnen de app te gebruiken. Ook was het al mogelijk om met een vingerafdruk de app te openen. Deze functies werken ook bij de Android-versie van de app.

Verschillende andere apps bieden een vergelijkbare functie. In de ABN-app Tikkie is de functie sinds september aanwezig en de PayPal-app ondersteunt ook spraakopdrachten aan Siri.