Door Julian Huijbregts, woensdag 22 maart 2017 08:58, 9 reacties • Feedback

De Chinese smartphonefabrikant Ulefone heeft de Power 2 gepresenteerd. Het 5,5"-toestel is ongeveer 1cm dik en weegt 210 gram. De 6050mA-accu is volgens de fabrikant goed voor vier dagen gebruik, of twee dagen als je een 'telefoonfreak' bent.

Het toestel gebruikt een MediaTek MT6750T-soc. Dat is een octacore met een snelheid van 1,5GHz. Er is 4GB ram aanwezig en 64GB opslagruimte, dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. Het 5,5"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels.

Hoewel Ulefone over een 16-megapixelcamera spreekt in zijn marketingmateriaal, heeft de Power 2 een 13-megapixelsensor. De foto's worden softwarematig geïnterpoleerd naar de hogere resolutie. De lens heeft een diafragma van f/2.2. Aan de voorkant zit een 8-megapixelcamera en met interpolatie schiet die 13-megapixelfoto's.

De Power 2 ondersteunt snelladen met de 'Pump Express 2.0'-standaard. Daarmee de 6050mAh-accu in twee tot drie uur vol, zegt Ulefone. Een half uur laden moet genoeg zijn om de dag door te komen. Aan de voorkant van het toestel zit een vingerafdrukscanner. De software is gemaakt op basis van Android 7.0.

Ulefone brengt de Power 2 in het zwart, grijs en goudkleur op de markt. Een prijs is nog niet bekend. Het toestel is de opvolger van de Ulefone Power, die had een accu met dezelfde capaciteit, maar dat toestel had een langzamere soc, 3GB ram en 16GB opslagruimte.

De Chinese fabrikant distribueert zijn telefoons in Europa, bijvoorbeeld in Duitsland en Spanje. Ook ondersteunt het toestel alle 4g-frequenties die in de Benelux gebruikt worden.