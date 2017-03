Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 08:33, 22 reacties • Feedback

John Carmack klaagt zijn voormalige werkgever ZeniMax aan omdat hij nog 22,5 miljoen dollar van dat bedrijf tegoed zou hebben. In 2009 nam Zenimax id Software over en afgesproken zou zijn dat Carmack daar 45 miljoen dollar aan verdiende. Hij zou maar de helft hebben gekregen.

ZeniMax legt in 2009 150 miljoen dollar op tafel voor id Software, de studio waar Carmack medeoprichter van is en die groot is geworden met shooters als Commander Keen, Wolfenstein, Doom en Quake. Onderdeel van de overname zou de afspraak zijn geweest dat Carmack 45 miljoen dollar zou krijgen, waarvan hij de helft in ZeniMax-aandelen omzette.

De overige 22,5 miljoen dollar heeft Carmack nooit ontvangen, luidt de aanklacht volgens Dallas News. De pionier op gebied van 3d graphics, nu cto van Oculus, legt een verband tussen het niet betalen van het bedrag en de claims van ZeniMax dat hij zich niet aan bepaalde afspraken in zijn arbeidsovereenkomst heeft gehouden.

Daarmee lijkt hij te verwijzen naar de bewering van diefstal van bedrijfsgeheimen. ZeniMax claimde in een eerdere rechtszaak dat John Carmack bij zijn overgang naar Oculus computercode en belangrijke kennis van technologie voor het ontwikkelen van een vr-bril meenam. De jury verklaarde bij die zaak dat Carmack wel eigendommen had meegenomen maar geen bedrijfsgeheimen en dus ook geen schadevergoeding hoefde te betalen. De uitkomst van die zaak was wel dat Oculus ZeniMax een schadevergoeding van 500 miljoen dollar moet betalen, onder andere wegens het breken van een geheimhoudingsverklaring.