Door Sander van Voorst, vrijdag 10 maart 2017 07:00, 5 reacties • Feedback

De Open State Foundation heeft opnieuw onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van een https-verbinding bij de homepagina's van overheidswebsites. Ondanks een toename van het aantal https-pagina's is slechts iets meer dan de helft van de homepagina's van de techniek voorzien.

De organisatie meldt dat aantal https-homepagina's het afgelopen kwartaal met twintig procent is gestegen ten opzichte van de eerste meting in december. Toen gebruikte 44 procent van de websites geen beveiligde verbinding; nu is dat aantal gestegen naar 52 procent. De totalen verschillen wel enigszins met respectievelijk 1816 en 1843 onderzochte domeinen. Van de 961 websites met https zijn er 90 verkeerd geconfigureerd, aldus de Open State Foundation.

Op verschillende niveaus is vooruitgang geboekt, zo is het aantal veilige websites van waterschappen gestegen van 40,9 procent naar 76,1 procent. Naar aanleiding van de invoering van het Pulse-programma, waar het scannen naar https-gebruik onder valt, heeft de Belastingdienst volgens de organisatie zijn pagina's voorzien van de techniek. In de eerste scan kwam bijvoorbeeld nog naar voren dat de homepagina van de fiscus van http gebruikmaakte.

Minister van Binnenlanse Zaken Ronald Plasterk maakte in januari bekend dat de wettelijke invoering van https voor alle overheidswebsites zal gelden. Daarmee kwam hij terug op een eerdere uitspraak, waarin hij een beveiligde verbinding alleen nodig achtte bij websites die gevoelige gegevens verwerken.

Onder andere SIDN kwam eind januari met een onderzoek, waarin de organisatie bedrijfswebsites onderzocht. Daaruit bleek dat ongeveer 85 procent van de bedrijfswebsites die gevoelige gegevens verwerken niet gebruikmaken van https. Het Forum Standaardisatie bracht eind februari een advies uit, waarin het adviseerde om https en hsts te verplichten in plaats van de technieken alleen aan te bevelen.