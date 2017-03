Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 09:04, 17 reacties • Feedback

Google heeft zijn Hangouts-dienst voor messaging flink aangepast voor zakelijke doeleinden. Google splitst de dienst af in Chat en Meet. Hangouts Chat wordt uitgebreid met team messaging, terwijl Hangouts Meet gericht is op videochats.

Met de splitsing lijkt Google Allo en Duo in te zetten voor consumenten, terwijl Hangouts Chat en Meet voor de zakelijke markt is. Met Hangouts Chat kunnen gebruikers virtuele chatrooms aanmaken voor bijvoorbeeld projecten.

De dienst ondersteunt groepsconversaties in threads en integreert in G Suite-diensten als Drive en Docs. Ook zijn foto's en video's direct in conversaties te zien en zet Google zijn zoektechnieken in om het makkelijker te maken teksten of andere items te vinden in chats. Gebruikers van G Suite kunnen Chat testen via het Early Adopter Program. Met de dienst lijkt Google de concurrentie met Slack aan te gaan. Microsoft werkt aan een vergelijkbare dienst met de naam Teams.

De andere component van Hangouts heet Meet. Voor deze videoconferencingdienst is geen plug-in of download nodig, maar werkt in de browser via de web rtc-standaard. Deelnemers kunnen videochats starten via een uitnodiging in Google Calendar of een e-mail. Ook kan er ad-hoc een Meet-conversatie gestart worden. De dienst ondersteunt videochats van maximaal dertig personen. Hangouts Meet is per direct beschikbaar en moet de komende tijd te gebruiken zijn voor alle G Suite-klanten.