Thermaltake introduceert de Core P7 TG, een computerbehuizing die tot 135cm breed is en 25,5kg weegt. Het geheel bestaat uit een open kast, die kan worden neergezet of aan de muur kan worden gehangen. De zijkanten klappen uit en kunnen onder verschillende hoeken worden geplaatst.

De breedte van 1,35 meter wordt gehaald als de zijkanten in een hoek van 180 graden zijn geplaatst. Deze 'vleugels' kunnen ook onder een hoek van 45, 90 of 270 graden worden gepositioneerd. Het chassis zelf kan volgens de fabrikant zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Ook kan de open behuizing aan een muur worden gemonteerd. De glasplaat is gemaakt van 5mm dik gehard glas.

Het geheel heeft een modulair ontwerp, zodat gebruikers zelf de kast kunnen indelen. Volgens Thermaltake is de behuizing bedoeld voor high‑end gamesystemen. Er is plaats voor moederborden tot het e-atx-formaat, de cpu-koeltoren mag maximaal 180mm hoog zijn en er passen twee videokaarten met een lengte tot 570mm in het ontwerp. Ook is er ruimte voor acht 3,5"- of 2,5"-drives.

In de VS heeft de kast een adviesprijs van 300 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 343 euro.