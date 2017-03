Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 10:23, 19 reacties • Feedback

Google brengt de Jamboard uit voor 5000 dollar. Met dit 55"-touchscreen kunnen zakelijke gebruikers en docenten presentaties geven en aantekeningen maken. Het bord biedt directe toegang tot G Suite-diensten als Drive, Docs, Sheets en Slides.

Google maakte de prijs en beschikbaarheid van de Jamboard bekend tijdens zijn Cloud Next-evenement. Het Jamboard werd vorig jaar voor het eerst onthuld. Het scherm biedt zestien gelijktijdige aanraakgevoelige punten, en kan handschriften en vormen herkennen. Een camera, luidsprekerset en microfoon zijn ingebouwd, en er is ondersteuning voor nfc, wifi-ac en Google Cast. Daarnaast zijn er hdmi 2.1-, usb-c- en een duo usb 3.0-poorten aanwezig.

Google levert twee grote stiften mee en een rond voorwerp dat dient als gum; de standaard op wieltjes is optioneel. Het bord draait een variant van Android Marshmallow en biedt directe toegang tot G Suite-diensten, terwijl ook de messagingdienst Hangouts standaard werkt.

Met het digitale 'whiteboard' biedt Google een alternatief voor Microsofts Surface Hub. Microsoft levert die touchscreen-pc's in een versie van 84" voor ongeveer 22.000 euro en in een goedkopere 55"-versie voor rond de 8000 euro. Ook Cisco biedt een zakelijk touchscreen voor presentaties aan, in de vorm van het Spark Board.