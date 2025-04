Google stopt ondersteuning voor 5000 euro kostende Jamboard en app

Google stopt vanaf volgend jaar met de ondersteuning van de Jamboard-app en de fysieke whiteboards. Die touchscreenapparaten kwamen in 2016 te koop voor 5000 dollar, maar die zullen op termijn niet meer werken of onveilig zijn. Google wijst gebruikers op alternatieven als Miro.

De ondersteuning voor Jamboard stopt eind volgend jaar, schrijft Google. Op een ondersteuningspagina noemt Google de datum van 30 september 2024. Vanaf dan krijgen de whiteboards geen automatische updates meer. Dat betekent dat er dan mogelijk onveiligheden in de firmware te vinden zijn of dat functies niet meer goed werken. Ook vervalt op die datum de ondersteuning die zakelijke klanten via Google Workspace voor het apparaat krijgen.

Vanaf oktober 2024 trekt Google ook de stekker uit de Jamboard-app. De fysieke Jamboard kon worden gebruikt met een online canvas waarop gebruikers konden samenwerken en die ze konden integreren met Google Workspace-diensten als Drive en Meet. Het fysieke apparaat kan dan nog wel worden gebruikt, maar niet meer met de Jamboard-software.

Google zegt van klanten te hebben gehoord dat ze die andere apparaten en diensten fijner vonden werken. Het bedrijf noemt specifiek de tools FigJam, Lucidspark en Miro. Het bedrijf zegt daarom meer integraties uit te brengen tussen Google-software en die tools.

In de komende maanden wil Google ook een exporteertool uitbrengen voor Jamboard-data. Daarmee is het mogelijk hun data te back-uppen, maar het wordt ook mogelijk om direct naar FigJam, LucidSpark en Miro te migreren.

Google bracht de Jamboard in 2017 op de markt. Het apparaat is een 55"-touchscreenapparaat met een UHD-resolutie en onder andere een camera en microfoon. Bedrijven en scholen konden het apparaat gebruiken als een gezamenlijk werkbord waarop gebruikers met stiften digitale aantekeningen konden maken. Het apparaat kostte 5000 dollar in de aanschaf, maar er was ook een licentie nodig van 600 dollar per jaar.