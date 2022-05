Google geeft onderwijsversie van Meet achtergronden en 'hand opsteken' - update

Google werkt aan extra functies voor de onderwijsversie van Meet. Later dit jaar moeten moderators in een Meet-gesprek meer rechten krijgen, zoals het standaard weigeren van anonieme gebruikers. Gebruikers kunnen binnenkort ook hun achtergrond wijzigen.

Een van de eerste nieuwe functies die Google noemt voor de G Suite for Education- en G Suite Enterprise for Education-klanten, is het kunnen aanpassen van de achtergrond van een gebruiker. Hiermee wil Google het voor studenten en leraren comfortabeler maken om thuis te videobellen. Gebruikers kunnen hun achtergrond vervagen of vervangen door een afbeelding. Gebruikers kunnen hiervoor zelf een achtergrond uploaden. Google levert daarnaast preset-afbeeldingen. Gespreksmoderators kunnen de functie om de achtergrond te vervagen of te vervangen uitschakelen.

Google werkt daarnaast aan functies die de interactie tussen studenten en leraren moeten verbeteren. Zo krijgen de Education-versies van Meet een functie waarmee studenten hun 'hand' kunnen opsteken. Daarmee weet de leraar dat de leerling iets wil zeggen en kan hij de leerling de beurt geven. Het bedrijf gaat de Jamboard-app daarnaast integreren in Meet, waarmee een digitaal whiteboard beschikbaar komt. Dit bord wordt tussen alle deelnemers gedeeld en moet het volgens Google gemakkelijker maken om ideeën te delen. De onderwijsversies krijgen ook een grotere tegelweergave met maximaal 49 deelnemers en ondertitelingen in meer talen.

Bij de nieuwe onderwijsfuncties horen ook mogelijkheden om de aanwezige groepsdeelnemers beter te kunnen beheren. Wanneer iemand nu wil deelnemen aan een Meet-vergadering, 'klopt' deze gebruiker aan bij het gesprek. Op dit moment kan een gebruiker oneindig lang blijven aankloppen, ook als een moderator deze gebruiker uit het gesprek heeft verwijderd.

Straks kan een gebruiker niet meer bij een gesprek aankloppen als hij eerder uit de vergadering is verwijderd. Een 'klop' die twee keer is geweigerd, zal ook niet meer zichtbaar worden voor moderators. Google gaat de klop-interface aanpassen, zodat de kloppen minder opdringerig zijn voor leraren. Moderators kunnen groepsvergaderingen stopzetten, zodat studenten 'niet blijven plakken' als de leraar uit de vergadering is gestapt. Anonieme gebruikers worden later dit jaar standaard geweigerd bij onderwijs-Meets, tenzij de opleiding dit in de instellingen aanpast.

De laatste moderatierechten gaan om het kunnen muten van alle aanwezigen, het uitschakelen van de chat en het beperken van wie tijdens een vergadering kan presenteren. Google wil het met een extra instelling ook mogelijk maken dat een vergadering pas kan beginnen als de moderator aanwezig is.

Google kondigt tot slot extra functies specifiek voor Enterprise for Education-klanten aan. Zo krijgt deze versie van Meet aanwezigheidsregistratie, waarmee leraren inzicht krijgen in welke studenten een les hebben bijgewoond. Leraren kunnen straks vergaderingen in kleinere groepen onderverdelen, er komt een q&a-functie waarmee leerlingen vragen kunnen stellen zonder de vergadering te verstoren en er komt een pollfunctie.

Het is vooralsnog onduidelijk of de aangekondigde functies ook beschikbaar komen voor andere Google Meet-versies. Tweakers heeft Google hierover vragen gesteld. De genoemde functies komen volgens Google later dit jaar beschikbaar. Het techbedrijf is van plan om in de komende maanden meer te vertellen over de nieuwe functies.

Update, dinsdag 30 juni: Google schrijft in een reactie aan Tweakers dat de nieuwe functies uiteindelijk ook naar de andere versies van Google Meet komen, waaronder de gratis variant van Google Meet voor consumenten. Wanneer dat zal zijn, is niet bekend.