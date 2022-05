QuakeCon vindt in augustus plaats als online-evenement

QuakeCon werd eerder dit jaar geannuleerd wegens de coronapandemie, maar inmiddels hebben Bethesda Softworks en id Software laten weten dat het evenement in een andere vorm doorgaat. Het wordt een online-evenement, dat van 7 tot 9 augustus plaatsvindt.

De organisatoren noemen het evenement QuakeCon at home. Ze omschrijven het als een wereldwijd evenement en roepen geïnteresseerden op om deel te nemen. Onderdelen van het programma zijn onder meer livestreams, toernooien, geldinzamelingsacties voor goede doelen en een aantal zaken die Bethesda nog onder de pet houdt. Het bedrijf zegt dat het in de komende weken meer informatie geeft.

QuakeCon had oorspronkelijk in fysieke vorm in augustus in de Amerikaanse stad Dallas moeten plaatsvinden, maar eind maart besloten Bethesda Softworks en id Software het evenement te annuleren wegens de coronapandemie. Het zou de 25e editie van het jaarlijkse QuakeCon-evenement worden. Doorgaans worden op het evenement onder meer de games gepromoot van id Software en andere studio's van ZeniMax, het moederbedrijf van uitgever Bethesda Software.