LG brengt nieuwe versie uit van draadloze oortjes met antibacteriële case

Fabrikant LG heeft een nieuwe versie aangekondigd van zijn oortjes met UVnano-case, een doosje dat uv-licht schijnt op de oortjes met als doel om bacteriën te elimineren. Ten opzichte van de vorige versie zitten de nieuwe doppen dieper in de oren.

De case zou 99,9 procent van diverse soorten bacteriën te grazen nemen, meldt LG. De UVnano-case zit alleen bij de duurste versie van de oortjes: HBS-FN6. Bij de goedkopere HBS-FN4 zit die niet. Alle andere functies lijken ongeveer gelijk te zijn. LG meldt geen prijzen, maar volgens Engadget kost de duurdere versie in het Verenigd Koninkrijk 150 pond, terwijl de goedkopere versie 100 pond moet kosten.

De oortjes moeten zich verder onderscheiden met ondersteuning voor HeadPhone Spatial Processing van partnerbedrijf Meridian. De oortjes hebben elk een accu van 55mAh, terwijl de case een 390mAh-accu heeft. De oortjes moeten het daardoor buiten de case zes uur volhouden, terwijl daar met het doosje achttien uur bijkomt. LG presenteerde begin dit jaar voor het eerst oortjes met een UVnano-case. De nieuwe versie komt volgende maand uit in diverse Europese landen. Over een release in de Benelux is nog niets bekend, maar de oortjes zijn wel verschenen op de Nederlandse site van LG.

Nieuwe versie LG Tone+ Free (links) en de versie van begin dit jaar