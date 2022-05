LG voorziet draadloze TONE Free-oortjes van noisecancellation

LG introduceert een nieuwe versie van zijn draadloze TONE Free-oortjes. De FN7 voegt actieve noisecancellation toe en wordt net als de eerder uitgebrachte FN6-variant geleverd in een antibacteriële oplaadcase. Eind dit jaar komen de FN7-oortjes uit in Europa.

De nieuwe true wireless-oortjes hebben hetzelfde uiterlijk als de voorganger. Het gaat om een ontwerp van draadloze bluetoothoortjes dat populair werd door de Apple AirPods. De nieuwe HBS-FN7-variant is voorzien van drie microfoons in ieder oortje, voor actieve ruisonderdrukking.

Net als de bestaande FN6-oortjes zijn de FN7-varianten voorzien van technologie van Meridian Audio. LG levert een companion-app mee waarin vier verschillende presets zijn te kiezen om de audioweergave aan te passen. De oortjes hebben ieder een 55mAh-accu. Met ruisonderdrukking ingeschakeld, zou dat goed moeten zijn voor vijf uur muziek luisteren. Zonder noise cancellation is dat zeven uur volgens de fabrikant.

LG levert de oortjes in een UVnano-oplaadcase. Dat doosje heeft een 390mAh-accu en schijnt met uv-licht op de oortjes om bacteriën onschadelijk te maken. Volgens LG kan de case 99,9 procent van diverse soorten bacteriën doden. Hetzelfde doosje werd ook met de FN6-oortjes geleverd, maar bij de FN7 is er een led toegevoegd die de laadstatus aangeeft. Vijf minuten laden in de case zou goed zijn voor een uur muziek luisteren.

LG brengt de TONE Free FN7-oortjes uit in Zuid-Korea voor 219.000 Koreaanse won. Omgerekend is dat zo'n 164 euro. Eind dit jaar moeten de draadloze oortjes ook in een aantal Europese landen verschijnen. Of de oortjes in Nederland en België uitkomen, is nog niet bekend. De TONE Free FN6-oortjes kwamen in juli uit voor een adviesprijs van 150 euro. Inmiddels staan die oortjes in de Pricewatch voor zo'n 100 euro.