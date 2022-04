Bose presenteert QC Earbuds met elf niveaus van noisecancellation

Bose heeft de Quiet Comfort Earbuds gepresenteerd, de eerste draadloze oortjes die in de QC-serie van audioproducten vallen. De oortjes hebben elf niveaus van noisecancellation en komen uit voor 280 euro.

De elf niveaus van noisecancellation lijken in te stellen te zijn via de bijbehorende app. In de oortjes zitten diverse microfoons om de functie mogelijk te maken, zegt Bose. Het produceren van het antigeluid voor de noisecancelling gebeurt in minder dan een milliseconde.

De oortjes hebben een ipx4-rating om tegen zweet en water te kunnen en hebben een accuduur van zes uur buiten de case. De case kan de oortjes nog eens twee keer volledig opladen. Met de oortjes gaat Bose de concurrentie aan met andere fabrikanten van draadloze oortjes met actieve noisecancelling, zoals Apple en Sony.

Bose presenteert ook oortjes zonder noisecancelling, de Sport Earbuds. Bose had al draadloze oortjes, maar die vielen tot nu toe niet in de QC-reeks. De QC Earbuds komen uit voor 280 euro, de Sport Earbuds voor 200 euro. Beide producten verschijnen op 29 september.