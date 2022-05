Foto's tonen Bose QuietComfort 45-koptelefoon

Bose werkt aan een opvolger van zijn QC35-koptelefoons met actieve noisecancellation. De QuietComfort 45 is te zien in documenten van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Welke technische vernieuwingen de koptelefoon krijgt, is nog niet duidelijk.

Op de foto's is een witte variant van de koptelefoon te zien en de FCC-documenten tonen ook de productnaam Bose QuietComfort 45. Dat maakt duidelijk dat het gaat om een opvolger van de vijf jaar oude QuietComfort 35-headset. WinFuture ontdekte de publicatie van de documenten.

Het ontwerp van de QC45-headset lijkt op dat van zijn voorgangers, met een vouwbaar ontwerp en oorschelpen die bedekt zijn met kunstleer. Nieuw is de USB-C-aansluiting; de voorgangers waren voorzien van een Micro-USB-aansluiting.

De Bose QuietComfort 35 werd in 2016 uitgebracht. Een jaar later werd de QC35 II aangekondigd, een variant met Google Assistent-integratie. Dat model was verder gelijk aan de voorganger. De QC35 II kost momenteel minder dan 200 euro. Bij de release hadden beide QC35-modellen een adviesprijs van 380 euro.

In de afgelopen jaren heeft Bose steeds meer concurrentie gekregen op de markt voor noisecancelling koptelefoons. Sony heeft succes met zijn 1000XM-modellen en ook Apple bracht met zijn AirPods Max een concurrent uit. De QC35 II staat nog altijd hoog in de lijst van populaire koptelefoons in de Pricewatch.