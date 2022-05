AMD meldt met Renoir-apu's 25x20-efficiëntiedoelstelling uit 2014 te overtreffen

AMD claimt een efficiëntiedoelstelling voor mobiele apu's die het in 2014 formuleerde, ruimschoots te hebben behaald met zijn Renoir-apu's. Het doel was om de efficiëntie van processors in 2020 met een factor 25 te hebben verbeterd.

AMD meldt dat een Renoir-apu 31,7 keer zo efficiënt is als een apu van de Kaveri-generatie uit 2014. Uit die tijd stamt het 25x20 Energy Efficiency Initiative van AMD en het doel was om in 2020 de energie-efficiëntie met een factor 25 te verbeteren. Het gaat daarbij om de verhouding tussen prestaties van de cpu en de gpu, en het verbruik van de apu's.

Bij Kaveri was die verhouding niet best. Met de opvolgende Carrizo-generatie uit 2015 maakte AMD een flinke sprong en met name Raven Ridge in 2017 maakte dat AMD op koers bleef om zijn doelstelling gemakkelijk te halen. Bij Raven Ridge gebruikte AMD Zen-cores en Vega-gpu's. Daardoor kon het de hoeveelheid cores verdubbelen zonder dat het verbruik ten opzichte van voorganger Bristol Ridge toenam.

Daarna kwam de klad er een beetje in, ondanks de overgang van een 14nm- naar een 12nm-productieprocedé en van Zen- naar de geoptimaliseerde Zen+-architectuur voor de chips. Vorig jaar sprak AMD desondanks zijn verwachting uit dat het zijn 25x20-doelstelling zou halen, dankzij de verbeteringen die het bij Picasso had doorgevoerd en de verbeteringen die nog op komst waren.

Die verwachting kwam uit en AMD slaagde onder andere doordat het voor de Renoir-generatie TSMC's de 7nm-chipnode in plaats van het 14nm-procedé gebruikt en van Zen+ naar Zen2 overging. Dat ging opnieuw gepaard met een verdubbeling van het aantal cores, van vier naar acht, en een verbetering van de ipc, oftewel het aantal instructions per cycle.

AnandTech verduidelijkt dat AMD tot zijn claims komt door de prestaties van de cpu met Cinebench R15 en de gpu met 3DMark 11 te meten, en deze te middelen en in gelijke verhouding mee te laten wegen. Dat getal C wordt gedeeld door de E, die staat voor het energiegebruik, gedefinieerd door ETEC Energy Star als 'energieconsumptie van laptops'. Daarbij wordt het verbruik tijdens werklasten, slaapstand en idle-modus meegewogen. AMD gebruikt voor deze metingen zijn eigen referentieplatforms en heeft data aan AnandTech verstrekt om zijn claims te verifiëren.

AMD gebruikte van de Kaveri-generatie een FX-7600P en van de Renoir-apu's een Ryzen 7 4800H met een tdp van 35W. Voor de komende jaren werkt AMD aan een bredere doelstelling waarbij bijvoorbeeld ook de milieu-effecten worden meegenomen.