Inleiding

Met de komst van Ryzen Mobile 4000, de marketingnaam die AMD aan de nieuwste generatie mobiele processors voor onder meer laptops en ultraportables heeft gegeven, lijkt het erop dat Advanced Micro Devices eindelijk weer iets in de melk te brokkelen krijgt op laptopgebied.

Natuurlijk had AMD in de afgelopen jaren ook processors voor laptops in zijn assortiment, maar wie eens een kijkje ging nemen in een fysieke winkel of bij het aanbod van webwinkels, kan het niet ontgaan zijn dat het steevast Intel was dat de klok sloeg. Als je goed zocht, kon je hier en daar wel wat verdwaalde AMD-laptops vinden, en vooral Asus, HP en Lenovo hadden wat aanbod. Een blik op onze eigen PriceWatch leert dat de verhouding AMD-Intel op laptopgebied ruwweg 1:10 is.

Reden hiervoor was vooral dat AMD's aanbod nogal achterbleef bij dat van Intel, los van speculatie over Intels praktijken die doen denken aan die waarvoor het ooit door de Europese Commissie op de vingers is getikt. Vooral op het gebied van accuduur was Intel veel beter in staat om een performante chip te combineren met een laag verbruik.

Sinds de opmars van AMD's Zen-architectuur in de desktop- en servermarkt wachten we met ingehouden adem op het moment dat die rekenkracht-cum-zuinigheid ook in een breed aanbod laptops te vinden zal zijn. Met de aankondiging van Ryzen Mobile 4000, ook bekend onder de codenaam Renoir, lijken de ingrediënten in de juiste verhoudingen gemixt om die belofte waar te maken. Wat die ingrediënten zijn, zullen we in dit achtergrondstuk bekijken.